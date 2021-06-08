Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
4 gün daha tutuklu kalacak
4 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha ek tutukluluk
3 gün daha ek tutukluluk
Polise gösterdiği ehliyet sahte çıktı
Polise gösterdiği ehliyet sahte çıktı
"Alkollüydüm hatırlamıyorum"
"Alkollüydüm hatırlamıyorum"

Pakistan'daki tren kazasında ölenlerin sayısı 62'ye yükseldi

Pakistan'ın Sindh eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi.

08 Haziran 2021 Salı 09:02
9 Okunma
Pakistan'daki tren kazasında ölenlerin sayısı 62'ye yükseldi

Yerel basındaki haberlere göre, arama kurtarma çalışmalarında 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 62 oldu.

Tren kazası sonucu 100'ün üzerinde kişi yaralandı. Yaralılardan bir kısmının durumu ciddiyetini koruyor.

Öte yandan, kaza alanında incelemelerde bulunan Demiryolları Bakanı Muhammed Azam Han Swati, kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini ifade ederek sorumluların cezalandırılacağını belirtti.

Swati, istifa edip etmeyeceği ile ilgili olarak, "yaşamını yitirenler geri gelecekse" istifa etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Sindh eyaletinin Gotki bölgesinde dün sabah saatlerinde seyir halindeki yolcu treninin vagonu yerinden çıkarak sürüklenmiş ve karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarpmıştı.

Anahtar Kelimeler:
PakistanTREN KAZASI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vaka sayısı 28 bini aştı
Vaka sayısı 28 bini aştı
Sibirya'da bulunan mikroskobik canlının 24 bin yıl hayatta kaldığı keşfedildi
Sibirya'da bulunan mikroskobik canlının 24 bin yıl hayatta kaldığı keşfedildi
Hindistan'da fabrika yangını: En az 15 ölü
Hindistan'da fabrika yangını: En az 15 ölü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim