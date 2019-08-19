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Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 2 ölü

Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda Hint askerlerinin ateş açması sonucu iki sivil hayatını kaybetti, bir sivil yaralandı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:46
Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 2 ölü

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sınır köyleri Hot Spring ve Çirikot’ta Hint askerlerinin ateş açması sonucu iki sivilin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, bakanlığa çağrılan Hint diplomata, “bölgesel barışa tehdit oluşturan” ateşkes ihlali nedeniyle Hindistan’ın bu tavrının protesto edildiği belirtildi.

Hindistan’ın, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir’e özel statü tanıyan anayasa maddesini iptalinin ardından bölgenin içinde bulunduğu durum ve geleceğiyle ilgili gerilim sürüyor.

ÖZEL STATÜ KALDIRILDI

Bölgeye özel statü tanıyan maddenin iptal edildiği günden bu yana Cammu Keşmir’de yoğun güvenlik önlemleri, kısıtlamaların esnetilmesine rağmen devam ediyor.

Hindistan, Cammu Keşmir’e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370’inci maddesini 5 Ağustos’ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
PakistanHindistan
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