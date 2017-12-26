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Pakistan Hindistan sınırında çatışma: 3 ölü!

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Hint askerlerinin Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir sınırında ateş açması sonucu 3 Pakistan askeri hayatını kaybetti...

26 Aralık 2017 Salı 11:10
Pakistan Hindistan sınırında çatışma: 3 ölü!
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Pakistan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hint askerlerinin ateşkesi ihlal ederek Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir'in Rukh Chakri bölgesine ateş açtığı belirtildi.

Açılan ateşte 3 Pakistan askerinin yaşamını yitirdiği, bir askerin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, Pakistan ordusunun sınırın karşı tarafından açılan ateşe karşılık verdiği ifade edildi.

Hindistan basında çıkan haberlerde, 10 Hint askerinin Keşmir'de sınırın karşı tarafına geçtiği iddia edilerek Pakistan ordusuna ait sınır karakoluna düzenlenen saldırıda 3 Pakistan askerinin öldüğü belirtildi.

Cumartesi günü Pakistan ile Hindistan ordusu arasında kontrol hattında çıkan çatışmada 4 Hint askeri ölmüştü.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i, Hindistan veya Pakistan'la birleşme konusunda serbest bırakmıştı. Prenslikler, genellikle kimlik yapılarına uygun tercihler yapmış ancak Cammu Keşmir prensi, nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan bölgenin 1947’nin ekim ayında Hindistan’la birleşmesine karar vermişti. Müslüman Keşmir halkı, Hindistan’la birleşmeye karşı çıkmış, Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesinin ardından iki ülke arasındaki ilk savaş, 1947'de Keşmir yüzünden yaşanmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve bölgede plebisit yapılmasını öngörmüştü. 

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