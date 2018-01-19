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Pakistan - Hindistan sınırında çatışma çıktı

Pakistan ile Hint askerleri arasında "kontrol hattında" yaşanan çatışmada iki Hint sivil hayatını kaybetti.

19 Ocak 2018 Cuma 14:46
Pakistan - Hindistan sınırında çatışma çıktı
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Hint polisinden yapılan açıklamaya göre, bu sabah erken saatlerde iki ülke askerleri arasında yaşanan çatışmada Cammu Keşmir bölgesine bağlı bir köyde yaşayan biri kadın iki sivil hayatını kaybetti.

Hindistan tarafı, Pakistan ordusunun açtığı ateş nedeniyle 10 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Sınır hattında dün yaşanan çatışmada, Hint askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Pakistanlı kadın hayatını kaybetmişti.

Pakistan ve Hindistan 2003'te sınır hattında ateşkes anlaşması imzalamış ancak bu birçok kez ihlal edilmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığına göre, Hindistan, yıl başından bu yana 100 kez ateşkesi ihlal etti ve Hint askerlerinin açtığı ateşte 9 Pakistanlı hayatını kaybetti.

Hindistan, 2017 yılında ateşkesi bin 900 defa ihlal etmiş, bu saldırılarda 87 Pakistanlı hayatını kaybetmişti.

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