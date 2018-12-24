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Pakistan'ın devrik Başbakanı Şerif'e 7 yıl hapis cezası

Pakistan'ın devrik Başbakanı Navaz Şerif, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 13:59
Pakistan'ın devrik Başbakanı Şerif'e 7 yıl hapis cezası

Pakistan'da, yolsuzluk suçlarından yargılanan eski başbakan Navaz Şerif, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Navaz Şerif'e yönelik suçlamalar Londra'nın Park Lane semtindeki Avenfield House'dan satın aldığı dört lüks daireyle ilgiliydi.

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NORMAL SÜREYİ TAMAMLAYAMADI

Pakistan'da Yüksek Mahkeme geçen yılki yolsuzluk soruşturmasının ardından Başbakan Navaz Şerif'in herhangi bir kamu görevi üstlenmesini yasaklamıştı. Kararın ardından Şerif istifa etmişti.

Üç kez Başbakanlık yapan Şerif, bir yıldan kısa süre daha iktidarda kalsaydı, normal görev süresini tamamlamış ilk Pakistan Başbakanı olacaktı.

Pakistan'da hiçbir sivil başbakan beş yıllık görev süresini tamamlayamadı.

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Anahtar Kelimeler:
PakistanŞerifNavaz Şerif
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