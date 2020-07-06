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Pakistan Sağlık Bakanı Mirza'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza, koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif olduğunu açıkladı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:48
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Pakistan Sağlık Bakanı Mirza'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza, koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Mirza, koronavirüs belirtilerinin hafif olduğunu ifade etti.

Bakan doktorların tavsiyesi üzerine kendisini evinde karantina altına aldığını açıkladı.

Bakan Mirza, bakanlıkta ve hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarına seslenerek “Çok büyük fark yaratıyorsunuz ve sizinle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Mirza, Pakistan hükümetinde virüse yakalanan dördüncü bakan oldu. Son olarak geçen hafta Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi virüse yakalandığını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
PakistanZafer MirzaKoronavirüs
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