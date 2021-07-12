Pakistan'da avukata saldıran iki köpeğe ölüm cezası

Pakistan'ın Karaçi’da kentin lüks mahallesinde sabah yürüyüşü sırasında yaşlı ve kıdemli bir avukata saldıran iki evcil köpeğe ölüm cezası verildi.

Geçen ay, kıdemli avukat Mirza Ahtar Ali, yürüyüş yaptığı sırada, herhangi bir tahrik ya da provokasyon olmaksızın, semtte yaşayan Humayun Han'ın iki köpeğinin 'vahşice' saldırısında ağır yaralandı.

Semte kurulan kameraya yansıyan olayın görüntüleri, sosyal medyada viral oldu. Görüntüler ayrıca, uygun eğitim vermeden ve onları gerektiğinde durdurabilecek nitelikli eğitmen olmadan güvenlik amacıyla özel cins köpeklerin böyle alanlarda tutulmasının doğruluğu da tartışılmaya başlandı.

İki köpeğe verilen 'ölüm cezası', olayda yaralanan avukat ile iki hayvanın sahibi arasında, mahkeme dışı varılan uzlaşmanın bir parçası olarak uygulanacak.

Uzlaşmaya göre, avukat Ahtar, Han'ı belirli şartlar çerçevesinde affetmeyi kabul ediyor:

Humyaun Han koşulsuz bir şekilde Mirza Ahtar Ali'den özür dileyecektir.

Humayun Han ve ailesi, evcil hayvan olarak tehlikeli veya vahşi köpekleri evlerinde tutmayacaktır.

Evcil hayvan olarak tutulan diğer köpekler Clifton Konak Yeri Kurulu'na (bölgenin belediye kurumu) kaydedilmeli, uygun şekilde eğitilmiş bir bakıcı olmadan sokaklara çıkmamalı ve dışarıda olduklarında her zaman ağızlıklı ve tasmalı olmalıdır.

Olaya karışan köpeklere derhal bir veteriner tarafından ötenazi yapılır ya da her iki köpek bir veteriner tarafından uyutulur.

Humayun Han, sahip olduğu diğer köpekleri de hibe etmeli.

Humayun Han, bir milyon Pakistan rupisini (yaklaşık 6 bin 276 dolar) sokak köpeklerinin barınması ve korunması için çalışan, kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşuna bağışta bulunmalı.