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Pakistan’da hastanede klima bozuldu, 8 çocuk aşırı sıcaktan öldü

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:31
Pakistan’da hastanede klima bozuldu, 8 çocuk aşırı sıcaktan öldü
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Pakistan’ın Pencap Eyaleti Sahiva bölge hastanesinde klimanın bozulması, 8 çocuğun aşırı sıcaktan hayatını kaybetmesine yol açtı.

Sahival Komiser Yardımcısı Mian Zaman, hastanenin klimasının bozulması sebebiyle çocuk koğuşundaki 8 çocuğun yüksek hava sıcaklığından hayatını kaybettiğini söyledi.

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Mian Zaman, daha sonra başka bir birimden alınan klimanın çocuk koğuşuna monte edildiğini kaydetti. Pencap Sağlık Bakanlığı olayı araştırmak üzere oluşturdukları ekibinin olayı soruşturacaklarını söyledi.

Pencap Başbakanı Osman Buzdar da olayı soruşturmak için emir verdiğini aktardı.

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Pakistan
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