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Pakistan’da yoğun kar yağışı sebebiyle ölenlerin sayısı 95’e çıktı

Çığ ve heyelan gibi afetler nedeniyle ölenlerin sayısı 95’e yükseldi.

15 Ocak 2020 Çarşamba 14:50
Pakistan’da yoğun kar yağışı sebebiyle ölenlerin sayısı 95’e çıktı

Pakistan’da son iki günde yoğun kar yağışının sebep olduğu çığ ve heyelan gibi afetler nedeniyle ölenlerin sayısı 95’e yükseldi.

AA muhabirine konuşan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) yetkilisi, ülkede son iki günde yağan kar ve yağmur nedeniyle çığ, toprak kayması, su baskını ve çatı çökmelerinin meydana geldiğini duyurdu.

Azad Cammu ve Keşmir’deki Neelum vadisinde 15 köyü etkileyen çığ ve heyelanlar nedeniyle 67 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin yaralandığını belirten yetkili, yoğun kar yağışına sahne olan Belucistan’da da 21 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yerel basına göre Pencap eyaletinde de 7 kişi hayatını kaybetti.

Birçok yerleşim yerine bağlantının kesildiği ve çığ uyarılarının yapıldığı Keşmir’de okullar tatil edildi.

Twitter hesabından açıklama yapan Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir’de askeri personel ile tüm devlet kurumlarına kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılma talimatı verdiğini söyledi.

Han, bölgede incelemelerde bulunmak ve yaralıları ziyaret etmek için Keşmir’e gitti.

Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde de kar nedeniyle birçok yerleşim yeriyle bağlantı kurulamıyor.

İki eyalette de kapanan yollarda mahsur kalanlar askerler tarafından kurtarılırken bazı bölgelerde kurtarma çalışmalarına helikopterler de katılıyor.

Ülkenin en önemli turizm noktalarından olan Gilgit-Baltistan eyaleti de son 50 yılın en yoğun kar yağışına sahne oldu. Eyalette dağlık bölgelere yapılacak yolculuklar için çığ ve heyelan tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

(BRT/AA)

Son Güncelleme: 15.01.2020 14:53
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberYağışKarPakistan
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