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Panda görünümlü köpekler hayvanseverleri harekete geçirdi

Çin'in Siçuan bölgesinin Çengdu şehrinde bir kafenin sahibi, altı tane Çin Aslanı cinsi köpeğini panda rangine boyayarak satışa sunması hayvan hakları savunucularını ayağa kaldırdı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 10:45
Panda görünümlü köpekler hayvanseverleri harekete geçirdi

Çengdu şehrinde geçen ay açılan kafede, Çin Aslanı (chow chow) cinsi köpeklerin 1,500 yuan karşılığında siyah beyaza boyanması hayvanseverler tarafından oldukça tepki çekti. Doğasına aykırı olan kimyasal boyalarla boyanan ve bir gün süren işlemin ardından yavru köpekler 200 dolar karşılığına satışa sunuluyor.

Kafe ve köpeklerin sahibi Lu Yunning konu hakkında, “Bir sürü köpek kafe, kedi kafe, rakun kafe var. Onların yaratıcı olduğunu düşünmüyorum. Yeni bir şey istiyorduk” dedi. 21 yaşındaki Yunning, köpekleri boyadıktan sonra kafeye ilginin arttığını, müşterilerin köpeklerle fotoğraf çektirdiğini belirtti. Ayrıca gelen müşterilerin köpek boyama servisine başvuruda bulunduğunu da ekledi.

Yunning, ithal edilen boyaların köpeklere zarar vermediğini, tüylerinin sadece üst kısmının boyandığını ve dip kısımlarına boya sürülmediğini söyleyerek kendisini savundu. Hayvan hakları savunucusu PETA da, bu olaya sessiz kalmadı ve insanların bu kafeye gitmemeleri gerektiğini hatırlattı. Seyahat eden kişilerin, hayvanları kar amacı güderek kullanan yerleri ziyaret etmemeleri konusunda açıklama yapan PETA’nın Asya başkan yardımcısı Jason Baker, “Köpekleri kimyasal boyalarla boyamak oldukça stresli ve köpeğin burun, göz ve cildinde ciddi alerjiye yol açabilecek bir işlem” yorumunu yaptı.

Sosyal medyada da bu olay geniş yankı buldu. Büyük bir kitle, kafe sahibi Lu Yunning’in bu yaptığını “hayvan istismarı” olarak adlandırdı.

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PandaHaberKKTC
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