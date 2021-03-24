Pandemi ABD'li milyarderlere yaradı: 1,3 trilyon dolar kazandılar

Dünyayı saran Covid-19 pandemisi birçok kişinin işinden olmasına, gelirlerinin azalmasına ve birçok temel ihtiyaçtan yoksun kalmasına neden oldu. Geçtiğimiz gün yayınlanan rapora göre ise, ABD’deki milyarderlerin serveti 1,3 trilyon dolar arttığı açıklandı.



Vergi Adaleti için Amerikalılar tarafından Salı günü yayınlanan rapor, ABD'deki milyarderlerin servetlerini Covid-19’un pandemi olarak ilan edildiği 2020 yılının Mart ayından bu yana 1,3 trilyon dolar artırdığı açıklanırken bu miktarın yaklaşık yüzde 45’e tekabül ettiği belirtildi.



Politika Çalışmaları Enstitüsü, 18 Mart 2020'den 18 Mart 2021'e kadar en zengin ABD’lilerin net servetlerini takip ettiklerini açıklarken, bir yıl içerisinde en az 43 kişinin milyarderler arasına katıldığını bildirdi.

ELON MUSK YÜZDE 558 ARTIRDI



Forbes verilerine dayanan rapora göre, dünyanın en zengin insanı Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, Mart 2020'de 113 milyar dolar olan servetini Mart 2021'de 193,4 milyar dolara çıkararak yüzde 60 artırmış oldu. Aynı dönemde ise rakibi ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın serveti yüzde 558 artarak 182,9 milyar dolara yükseldi.



Politika Çalışmaları Enstitüsü’nün eşitsizlikle ilgili programının direktörü Chuck Collins konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Pandemik vurguncular, insanların çoğunluğu için yaygın ıstırapların yaşandığı bir dönemde, beklenmedik zenginlikler yaşıyorlar" dedi.

İlk 15 milyarder arasında Facebook'tan Mark Zuckerberg, Oracle’dan Larry Elison, Google’dan Larry Page ve Sergey Brin, Nike’dan da Phil Knight olduğu açıklandı. İlk 15 sıradaki milyarderin servetlerinin en az yüzde 50 arttığı belirtildi.



3 BİN 900 YARDIM ÇEKİNDEN BİLE FAZLA

ABD milyarderlerinin servetlerindeki 1,3 trilyon dolarlık artış ile ilgili Amerikalılar için vergi adaletinden yapılan açıklamada, milyarderlerin servetlerindeki artışın ABD’de yaşayan yaklaşık 330 milyon kişinin her birine 3 bin 900 dolar yardım çeki göndermenin maliyetinden daha fazla olduğunun altını çizdi.