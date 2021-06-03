Pandemi sonrası havayolu şirketlerinin toparlanma umudu: Çift katlı koltuklar

Uçak koltuğu tasarımcıları uzun süredir yenilikçi ekonomi kabin konseptleri hayal ediyor, mümkün olduğu kadar çok yolcuyu içeri sıkıştırmak ve bu deneyimi yolcular için nispeten eğlenceli kılmak arasında ideal dengeyi arıyor.

Yenilikçi uçak kabin ürünleri ve konseptleri için verilen tek uluslararası ödül olan Crystal Cabin Awards, pandemi 2020 ödül kazananlarının açıklanmasını geciktirdikten sonra, bu yıl yarışmadaki sekiz kategoriyi havacılığın şu anda nerede olduğunu belirleyen iki önemli ödüle indirdi: “Jürinin Seçimi Kategorisi” ve “Temiz ve Güvenli Hava Seyahati” ödülü.

ŞEZLONLU EKONOMİ KOLTUĞU YARIŞMANIN EN ÇOK DİKKAT ÇEKENLERİ ARASINDA

Adayların tasarımları çift katlı bir kabinde yolcuların bacaklarını rahatça uzatmasından, dolabın içine yerleştirilmiş bir bölmede kıvrılmalarına kadar, uçuşlaroın potansiyel geleceğine dair bir öngörü sunuyor.

Jürinin seçimi kategorisinin kısa listesindeki en dikkat çekici tasarımlar biri ise çift seviyeli bir koltuk kabininine sahip “Şezlonglu Ekonomi Koltuğu Projesi”. Tasarım, İspanya'dan gelen ancak Hollanda'daki TU Delft Üniversitesi'nde okuyan 21 yaşındaki öğrenci Alejandro Núñez Vicente'ye ait. Vicente, ekonomi koltuklarında Avrupa’yı dolaşırken yaşadıklarından ilham aldığını söyledi.

BAGAJ KOLTUĞUN ALTINA İNİYOR

Bacaklarını uzatmadığı için uçaktayken dinlemediğini belirten Vincente, öndeki koltuk sırasını yükseltmenin sorunu çözeceğini fark ettiğini belirtti. Vincente’nin tasarımı, üstteki bagaj bölmesini ortadan kaldırarak, daha yüksek seviyeli koltuklar için kabinde daha fazla alan sağlıyor. Bagaj ise koltuğun altındaki bölmelerde saklanıyor.

Núñez Vicente, bu tasarımın şu anda TU Delft'te geliştirilmekte olan Flying-V uçağında iyi çalışacağını düşündüğünü, ancak tasarımın bir Boeing 747, Airbus A330 veya herhangi bir orta ila büyük uçakta da uygulanabileceğini söyledi.

PANDEMİ DÖNEMİ İÇİN ÇOK UYGUN

Vicente, "Mevcut ekonomi sınıfı, genellikle kullanıcının rahat ve dinlendirici bir uçuş deneyimi yaşamasını engelleyen tek veya hafif eğimli bir konumla sınırlı. Ben bu konsepti, pandemi öncesinde oluşturdum. Ancak Covid-19 dönemi için de çok uygun. Yolcular arasında daha fazla boşluk bıraktığı ve onları farklı yüksekliklerde konumlandırdığı için pandemi zamanlarında uçuşlar güvenle gerçekleşebilir” dedi.

Vicente şimdi TU Delft profesörleri Dr. Peter Vink ve Dr. Wolf Song ile ortaklaşa tasarımı hayata geçirmek için çalışıyor. Bir sonraki adımda test edilebilir prototipler tasarlamak yer alıyor.

Vincente, "Şu anda, bu, henüz havayollarına resmi olarak sunulmamış olan öğrenci liderliğindeki bir kurum içi üniversite projesi. Ancak, havacılık sektöründeki bazı şirketler, gelecek için olası fırsatlar sunan Şezlong Ekonomi Koltuğu projesine şimdiden ilgi gösterdi” açıklamasını yaptı.

BUSINESS KONFORU SUNAN EKONOMİ SINIFI

Bununla birlikte, Vincente’nin projesi, Crystal Cabin Awards’a çift katlı oturma olanağı sunan sunan tek tasarım değil. Ekonomi koltuğunun üzerindeki alanı, uçak seyir irtifasına ulaştığında yolcuların yatabileceği ek bir alan olarak hayal eden Toyota Boshoku'nun CLOUD CAPSULE konsepti de bir hayli ilgi çekti. J

apon şirketinden yapılan açıklamaya göre, tasarım havayolları için daha fazla gelir fırsatı yaratırken ekonomi sınıfı seyahati daha güvenli, daha keyifli ve daha konforlu hale getiriyor. Buradaki fikir, yolcuların normal bir ekonomik koltuk bileti satın aldıktan sonra Toyota Boshoku'nun "bir business class koltuk deneyimine uyan çok amaçlı bir oda" dediği CLOUD CAPSULE'a erişimi de satın alması Kalabalık ekonomi kabininde beklenmedik bir mahremiyet sunan kapsülün kendi ısıtma ve soğutma ayarlarına da sahip olduğu ifade edildi.

NTV