Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar
Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar
Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı
Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı
Olay nasıl oldu? Tüm detaylar bu haberde...
Olay nasıl oldu? Tüm detaylar...
İmam nikâhlı eşini bıçakla yaraladı
İmam nikâhlı eşini bıçakla yaraladı
Çağlar Yüksel davasından tutuklandı; Aracından demir jop çıktı
Çağlar Yüksel davasından tutuklandı; Aracından...

Pandemide doğan çocuklar düşük IQ'ya sahip

Yapılan yeni bir araştırmada pandemi döneminde doğan çocukların normal dönem çocuklarına göre daha düşük IQ'ya sahip olduğu öne sürüldü. Araştırmacılar bu durumu çocukların eve kapanmış olmasına bağlıyor.

17 Ağustos 2021 Salı 09:25
254 Okunma
Pandemide doğan çocuklar düşük IQ'ya sahip

NTV

Corona virüs pandemisine ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. ABD'de yapılan bir araştırmada salgın döneminde ve öncesinde doğmuş 672 çocuk incelendi.

Bilim insanları Rhode Island'da yaşayan bu çocukların normal dönemde doğanlara göre daha düşük IQ (intelligence quotient - zekâ katsayısı) seviyesine sahip olduğu sonucuna ulaştı.

Çocuklar için standart hale getirilen test pandemi bebeklerine uygulandığında 78 sonucu çıktı. Ancak makalede belirtildiğine göre normal şartlarda ortalamanın 100 olması gerekiyor.

Söz konusu dönemde okullar, iş yerleri, oyun alanları ve çocuk hayatına etki eden birçok mekan kapandı. Evden çalışan aileler hem çocuk bakımını hem iş hayatı arasında denge kurmaya çalışırken stres yaşadı.

Araştırmacılara göre bunun temel sebebi çocukların yaşadığı etkileşim eksikliği. Pandemide eve kapanan çocuklar çok daha az insanla ve ortamla etkileşim kurdu. Bu durum çocuklarda bir uyarıcı eksikliğine neden oluyor.

Araştırmada öne çıkan bir diğer sonuç ise çocukların IQ'su ve ailelerin sosyo-ekonomik seviyeleri arasındaki ilişki oldu. Makaleye göre düşük sosyo-ekonomik gruptaki ailelerin çocuklarının IQ'su da daha düşük oldu.

Çalışmanın baş yürütücüsü pediatri Doç. Sean Deoni çocukluk dönemindeki zeka gelişimini bina metaforuyla aktardı. Deoni erken dönemdeki zeka gelişiminin bir binanın temeli gibi olduğunu belirtti.

Son Güncelleme: 17.08.2021 16:35
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Zelanda'da bir vaka nedeniyle ülke genelinde tam kapanmaya gidildi
Yeni Zelanda'da bir vaka nedeniyle ülke genelinde tam kapanmaya gidildi
'Küresel ısınma, su krizini beraberinde getirecek'
'Küresel ısınma, su krizini beraberinde getirecek'
İran'da en yüksek günlük vaka
İran'da en yüksek günlük vaka
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim