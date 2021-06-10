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Papa, Alman kardinalin istifasını kabul etmedi

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, cinsel istismar skandalları nedeniyle istifa eden Alman kardinalin istifasını kabul etmedi.

10 Haziran 2021 Perşembe 16:42
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Papa, Alman kardinalin istifasını kabul etmedi

Papa Franciscus, kilisenin çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarının ortaya çıkmasının ardından istifasını sunan Almanya'nın Münih Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx'ın, görevine devam etmesini istedi.

Papa'nın 4 Haziran'da Roma'dan Kardinal Marx'a gönderdiği mektubunda, bir felaketle karşı karşıya oldukları konusunda Kardinal Marx ile aynı fikirde olduğunu, ortaya çıkan cinsel istismarlar kadar kilisenin bununla başa çıkma şeklinin de kendisini üzdüğünü belirtti.

21 Mayıs'ta Papa Francis'e istifasını sunmuştu

67 yaşındaki Marx, Katolik Kilisesindeki taciz skandalı nedeniyle 21 Mayıs'ta Papa Francis'e bir mektup yazarak istifasını sunmuştu. Marx'ın bu isteği, Katolik dünyasında sansasyon yaratmıştı.

Kardinal mektubunda, şu ifadelere yer vermişti:

"Özünde, benim için mesele, son birkaç on yılda kilise yetkilileri tarafından gerçekleştirilen cinsel taciz felaketinin sorumluluğunu paylaşmaktır. Son 10 yılın araştırmaları ve raporları, birçok kişisel başarısızlık ve idari hatanın yanında kurumsal veya sistemsel başarısızlığı gösteriyor."

Almanya'nın önde gelen Katolik piskoposlarından Kardinal Reinhard Marx, 2020'ye kadar Alman Piskoposlar Konferansının (DBK) başkanlığını yapmıştı.

Son Güncelleme: 10.06.2021 16:55
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