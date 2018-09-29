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Papa, çocuk istismarcısı papazı meslekten men etti

Papa Franciscus, Şili'nin başkenti Santiago'da çocuklara cinsel istismarda bulunan Papaz Fernando Karadima Farina’yı meslekten men etti.

29 Eylül 2018 Cumartesi 11:31
Papa, çocuk istismarcısı papazı meslekten men etti

Vatikan Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Papa’nın Şili’de  çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunan Papaz Fernando Karadima Farina’yı  papazlıktan çıkardığı bildirildi.

Açıklamada, “Papa Franciscus, Şili’deki Santiago başpiskoposluk  bölgesinden Fernando Karadima Farina’yı papazlıktan çıkarmıştır. Papa, bu  istisnai kararı vicdanen ve Kilise’nin iyiliği için almıştır. Papa, Kilise’deki  evrensel, üstün, tam ve doğrudan olan olağan yetkisini kullanmıştır.” denildi.

Papa’nın, kararı dün imzaladığı ve o anda otomatik olarak yürürlüğe  girdiği belirtilen açıklamada, kararın Karadima’ya bugün bildirildiği aktarıldı.

Şili'deki kiliselerde çocuklara yönelik cinsel istismarlar

Yetkili makamlarca yürütülen soruşturmalar sonucunda, Karadima  çocuklara yönelik cinsel istismardan suçlu bulunmuştu.

Papa Franciscus, mayısta, kilisedeki pedofili skandalını görüşmek  üzere 34 Şilili piskoposla bir araya gelmiş, bu piskoposlar üç gün süren  görüşmelerinin ardından toplu istifalarını sunmuştu.

Papa, önce papaz Fernando Karadima tarafından işlenen pedofili  suçlarını örtbas etmekle suçlanan Şili Kilisesi'nin Başpiskoposu Juan Barros  hakkında bu suçu işlediğine dair bir kanıt bulunmadığını ve iddiaların gerçek  olmadığını söylemişti.

Ancak daha sonra konuyu yanlış değerlendirdiğini kaydeden Papa,  rencide ettiği cinsel istismar kurbanlarından özür dilemiş ve konuyla ilgili "çok  ciddi bir hata yaptığını" kabul etmişti.

Papa Franciscus, geçen hafta da San Bartolome de Chillan piskoposu  Carlos Eduardo Pellegrin Barrera ve San Felipe piskoposu Cristian Enrique  Contreras Molina’yı kiliselerdeki çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları  nedeniyle azletmişti.

Katolik Kilisesi'nin, dünyanın birçok ülkesinde yüz binlerce din adamı  bulunuyor. Birçok ülkede de özellikle çocuklara yönelik istismarı içeren çok  sayıda vaka basına yansımıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi'ndeki yaygın çocuk  istismarı hakkında 2014'te bir rapor yayımlamıştı. Raporda, Vatikan, kendisine  bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz  iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla  suçlanmıştı.

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