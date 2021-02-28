Papa Francesco iklim değişikliğini ‘Nuh tufanına’ benzetti

Daha önce de iklim değişikliği ile mücadelenin aciliyetine birçok kez dikkat çeken Papa, Nuh tufanı benzetmesini ise gelecek hafta çıkacak bir kitap için verdiği söyleşide yaptı.

İtalyan Katolik din adamı Marco Pozza’nın yazdığı “Kusurlar ve faziletler” (Dei vizi e delle virtù) isimli kitaptan bazı bölümler İtalya’da yayımlanan Corriere della Sera gazetesinde yer aldı.

Gazetenin bugün baş sayfasında “Papa’dan çağrı: İklim konusunda tutum değiştirmezsek tufan olacak” başlığıyla yayımladığı kesitte Papa şunları söyledi:

“İncil, tufanın Tanrı’nın gazabının sonucu olduğunu söylüyor… Uzmanlara göre İncil’deki bir mit anlatısı. Ama mitler de bir anlayış biçimidir. Arkeologlar, kazılarda sel izleri buldukları için tufanın tarihi bir anlatı olduğunu söylüyor. Bu belki de sıcaklığın artması ve buzulların erimesinden kaynaklanan büyük bir seldi. Aynı yolda gitmeye devam edersek şimdi de bu olacak.”





