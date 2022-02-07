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Papa Francis: Kadın sünneti onuru zedeliyor, sona ermeli

Papa Francis, kadın sünnetini ve fuhuşu, 'kadının onuruna yönelik aşağılayıcı hakaretler' olarak nitelendirdi ve yetkilileri her ikisini de sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmaya çağırdı.

07 Şubat 2022 Pazartesi 11:06
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Papa Francis: Kadın sünneti onuru zedeliyor, sona ermeli
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Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, kadın sünneti Afrika ve Ortadoğu'daki yaklaşık 30 ülkede yoğun bir şekilde devam ediyor. Dünyanın başka yerlerindeki göçmen nüfus da uygulamayı sürdürüyor.

BM, bu yıl 4 milyondan fazla kız çocuğunun sünnet edilme riski altında olduğunu açıkladı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Birleşmiş Milletler Kadın Sünnetine Karşı Sıfır Tolerans Günü'nde yaptığı konuşmada, "Ne yazık ki dünyanın çeşitli yerlerinde yaygın olan bu uygulama, bir kadının onurunu küçük düşürüyor ve fiziksel bütünlüğüne ciddi şekilde saldırıyor" dedi.

Aziz Petrus Meydanı'nda hacılara ve turistlere hitap eden Papa, uygulamanın genellikle bir kız çocuğunun sağlığını tehlikeye atan koşullarda gerçekleştirildiğini kaydetti.

Papa, kadınların fuhuş için kaçırılmasını önlemek amacıyla daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında da bulundu.

Dini lider, Katolik Kilisesi tarafından salı günü düzenlenen Uluslararası Dua ve İnsan Ticaretine Karşı Farkındalık Günü öncesinde, "Bu, insana saygı duymayan utanç verici kazanç arayışının açtığı derin bir yaradır" dedi.

'İnsanlığın yaraları'

Papa Francis, "Sokaklarda gördüğümüz özgür olmayan o kadar çok kız çocuğu var ki. Bu çocuklar, onları işe gönderen, parayla dönmezlerse döven tacirlerin kölesi. Bugün bizim şehirlerimizde bunlar gerçekleşiyor" diye ekledi.

Hem kadın sünneti hem de insan kaçakçılığını 'insanlığın yaraları' olarak nitelendiren Francis, liderleri "tüm kadınları ve kız çocuklarını etkileyen bu sömürüyü ve aşağılayıcı uygulamaları durdurmak için kararlı bir şekilde hareket etmeye' çağırdı.

Anahtar Kelimeler:
Papa FrancisKadın Sünneti
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