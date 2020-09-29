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Papa Francis, Pompeo'nun görüşme talebini reddetti

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Vatikan ziyareti sırasında görüşme talebini reddetti.

29 Eylül 2020 Salı 10:13
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Papa Francis, Pompeo'nun görüşme talebini reddetti

Vatikan ile Çin arasında uzlaşma sağlanılan iki yıllık bir anlaşmanın yakın zamanda yenilenmesine tepki göstermek için Vatikan'ı ziyaret edecek olan Pompeo, Papa'yı ziyaret talebine olumsuz cevap aldı.

Independent'ta yer alan habere göre, Papa yaklaşan ABD seçimleri ve Trump'ın Vatikan ve Çin'in anlaşmasına verdiği tepki nedeniyle görüşmeyi reddetti.

Pompeo'nun Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Paul Gallagher ile görüşeceği açıklandı.

Ayrıntıları kamuoyuna açıklanmayan bu anlaşma, Vatikan'a Çin'deki piskoposların atanmasında söz hakkı sunuyor. 2 yıl önce verilen anlaşmadan beri Çin'de Vatikan'la görüşerek iki piskopos görevlendirildi.

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