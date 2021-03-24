Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cezaevine gönderildiler
Cezaevine gönderildiler
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Kavgada bıçaklar çekildi
Kavgada bıçaklar çekildi
Dayakçı koca cezaevini boyladı
Dayakçı koca cezaevini boyladı
"Seni de aileni de öldürürüm buraya gömerim”
Yine kadına şiddet

Papa Francis'ten maaş kesintisi talimatı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Covid-19 salgını nedeniyle Vatikan gelirinin düşmesi üzerine kardinallerin ve diğer din adamların maaşlarından belirli oranlarda kesinti yapılması talimatı verdi.

24 Mart 2021 Çarşamba 16:48
25 Okunma
Papa Francis'ten maaş kesintisi talimatı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Vatikan gelirlerinin düşmesi üzerine hareketi geçti. Papa, Vatikan’daki çalışanların işlerine devam edebilmesi amacıyla kardinal ve din adamlarının maaşlarından kesinti yapılması için talimat verdi.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa'nın 1 Nisan'da yürürlüğe girecek maaş kesintilerine ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi. Buna göre, kardinallerin maaşlarında yüzde 10 kesintiye gidilecek, diğer din adamlarının maaşlarında ise yüzde 3 ila yüzde 8 oranlarında kesinti yapılacak. Kararnameye göre, maaşları düşük olan çalışanlar ise kesintilerden muaf olacak.

Planlanan maaş zamlarının ise Mart 2023’e kadar askıya alınacağı belirtildi.

Kardinallerin maaşlarının 4-5 bin euro arasında olduğu tahmin ediliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prens Harry'nin yeni işi
Prens Harry'nin yeni işi
ABD'de yine ağır bilanço!
ABD'de yine ağır bilanço!
Aynı kişide çift mutant varyantı
Aynı kişide çift mutant varyantı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim