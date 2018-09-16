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Papa: Hem Tanrı'ya inanıp hem de mafya üyesi olunamaz!

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, 25 yıl önce mafya tarafından öldürülen bir din adamı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada "Hem Tanrı'ya inanıp hem de mafya üyesi olunamaz" dedi

16 Eylül 2018 Pazar 11:54
Papa: Hem Tanrı'ya inanıp hem de mafya üyesi olunamaz!

Papa Francesco, 15 Eylül 1993'te öldürülen Don Giuseppe "Pino" Puglisi'nin 25. ölüm yıldönümü törenlerine katılmak üzere Sicilya'nın başkenti Palermo'ya gitti. Burada yaklaşık 100 bin kişiye hitap eden Papa, mafya üyelerini tövbe etmeye çağırdı ve şunları söyledi:

"Hem Tanrı'ya inanıp hem de kardeşinden nefret edemezsin, nefretle canını alamazsın. Nefret sözcüğü Hristiyan yaşamından çıkarılmalıdır. Hem Tanrı'ya inanıp hem de mafya üyesi olunamaz. Mafya üyeleri Hristiyan hayatı yaşayamaz."

"Sevgi ya da egoizmden birini seçmek gerekiyor" diyen Papa, "Egoistler eşyaya, paraya, güce, zevke bağlanır. Ama bu yolun sonu kötü biter: Sonunda yalnız ve içleri boş halde kalırlar. Egoistlerin sonu acıklıdır: Boş, yalnız, sadece miras isteyenler tarafından çevrilmiş halde kalırlar" diye devam etti.

"Mafya üyelerine sesleniyorum: Değişin kardeşlerim!"

Papa "Mafya üyelerine sesleniyorum: değişin kardeşlerim! Yalnızca kendinizi ve paranızı düşünmeyi bırakın! Biliyorsun, biliyorsunuz ki kefenin cebi yoktur" dedi ve mafya üyelerini dine dönmeye çağırdı.

Cosa Nostra mafyasının doğum yeri olan Sicilya'da gençleri mafyadan uzaklaştırmak için çalışan Don Pino Puglisi 56 yaşında evinin önünde bir mafya tetikçisi tarafından vurularak öldürülmüştü.

Katolik Kilisesi 2012'de Don Puglisi'yi "şehit" ilan etmiş ve azizlik mertebesine giden yolu açmıştı.

Papa Francesco daha önce de İtalya'daki mafya örgütlenmelerine karşı sert açıklamalar yapmış, 2014'te mayfa üyelerini aforoz etmişti.

Papa Haziran 2014'te, 'Ndrangheta mafyasının merkezi Calabria bölgesine yaptığı gezide "'Ndrangheta kötülüğe tapınmaktır… Hayatlarında bu kötülüğün yolunu izleyenler, mafya üyeleri, Tanrı ile birlik içinde değillerdir: Aforoz edilmişlerdir" demişti.

Mafya örgütlenmelerinin dini referanslar da kullandığı, özellikle küçük yerleşim yerlerinde dini kurumlarla yakın ilişkilere sahip olabildiği İtalya'da Katolik Kilisesi'nin tepesinden mafyaya karşı net açıklamalar yapılması kayda değer bir adım olarak değerlendiriliyor.

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