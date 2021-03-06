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Papa Nasiriye'deki antik Ur kentinde Kuran-ı Kerim dinledi

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretine, Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Nasiriye vilayetindeki Ur kentinde Kuran-ı Kerim dinledi.

06 Mart 2021 Cumartesi 13:25
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Papa Nasiriye'deki antik Ur kentinde Kuran-ı Kerim dinledi

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretinin ikinci gününde Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Nasiriye vilayetindeki Ur kentindeki temaslarına devam ediyor. Papa, burada Kuran- Kerim dinledi.Öte yandan, Müslüman ve Yahudi cemaati temsilcileriyle bir araya geldi. Papa’nın antik Ur kentinde hac merasimi yapması bekleniyor.

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