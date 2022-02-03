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Papa'nın katıldığı ayinde gerilim yaşandı

Ayin sırasında katılımcılardan biri, ifadeleriyle Papa'yı hedef aldı. Papa, güvenlik güçlerinin müdahale ettiği katılımcı için "O kardeşimiz acı çekiyor" dedi.

03 Şubat 2022 Perşembe 11:11
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Papa'nın katıldığı ayinde gerilim yaşandı
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Vatikan'da düzenlenen ayinde tansiyon bir anda yükseldi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in konuşma yaptığı sırada ayine katılan bir kişi, bağırmaya başladı.

"SİZ KRAL DEĞİLSİNİZ"

Papa'ya karşı sesini yükselten katılımcı, "Tanrı sizi reddediyor. Siz kral değilsiniz." dedi.

Tepkisini sürdüren katılımcı, sözlerinin devamında, "Tanrı'nın istediği kilise bu değil." ifadesini kullandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

Gerilimin tırmanmasının ardından güvenlik güçleri, söz konusu kişiye müdahalede bulundu ve salonun dışına çıkardı.

Yaşananların ardından konuşan Papa, "Birkaç dakika önce bazı sorunları olan bir kişinin bağırdığını, çığlık attığını duyduk." diye konuştu.

"O KARDEŞİMİZ ACI ÇEKİYOR"

Sorunun fiziksel veya ruhsal olup olmadığını bilmediğini ifade eden 85 yaşındaki Papa, "Fakat sıkıntıda olan kardeşlerimizden biriydi." dedi.

Euronews'in aktardığına göre, Katoliklerin ruhani lideri, konuşmasını "Onun için dua ederek bitirmek istiyorum. O kardeşimiz acı çekiyor." şeklinde tamamladı.

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