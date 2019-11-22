Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!

Papa'ya yakın piskopos hakkında taciz suçlamasıyla uluslararası yakalama talebi

22 Kasım 2019 Cuma 10:19
Papa'ya yakın piskopos hakkında taciz suçlamasıyla uluslararası yakalama talebi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a yakın isimlerden, cinsel tacizle suçlanan Arjantinli piskopos Gustavo Zanchetta için uluslararası yakalama emri çıkarılması talep edildi.
Arjantin'in Salta eyaletine bağlı Oran şehrinde Savcı Maria Soledad Filtrin, "iki kurbana sürekli cinsel tacizde bulunmakla" suçlanan eski Oran Piskoposu Zanchetta için uluslararası yakalama kararı çıkarılmasını istedi.
Savcı Filtrin Vatikan'da yaşayan Zanchetta'nın, arama ve e-postalara cevap vermemesi üzerine hakkında yasal işlem başlatılması durumunda, davanın gıyabında devam etmesi için de başvuruda bulundu.
Filtrin, Zanchetta hakkında geçen temmuzda yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan psikiyatrik ve psikolojik uzman raporunu da talep etti.
Raporda Zanchetta'nın "psikopatik, manipülatif kişilik özelliklerine" sahip ve "empati duygusu gelişmemiş" bir kişi olarak tanımlandığı öğrenildi.
Zanchetta hakkındaki cinsel taciz suçlamaları, iki kişinin geçen şubatta, piskoposun Arjantin'de görev yaptığı 2016-2017 yıllarında kendilerine cinsel tacizde bulunduğu yönündeki şikayetleriyle ortaya çıkmıştı.
Zancchetta, 2017'de Papa tarafından Vatikan bünyesindeki önemli mali kuruluşlardan ve dünya çapında 5 binden fazla mülkün idaresini elinde bulunduran "Kutsal Makam Miras İdaresi'ne danışman olarak atanmıştı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Papa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnanılmaz ama gerçek! İki haftada bir deri değiştiriyor
İnanılmaz ama gerçek! İki haftada bir deri değiştiriyor
Hastalığını ciddiye almadı! Organlarını yemeye başladı
Hastalığını ciddiye almadı! Organlarını yemeye başladı
İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı
İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim