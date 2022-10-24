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Parasını çekemeyen kişi, banka çalışanlarını rehin aldı

Lübnan’ın Sayda kentinde 3 yıldır dondurulan hesabındaki parayı çekemeyen bir kişi bankaya baskın düzenledi. Kimliği açıklamayan adam banka çalışanlarını rehin aldı.

24 Ekim 2022 Pazartesi 16:30
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Parasını çekemeyen kişi, banka çalışanlarını rehin aldı



Lübnan medyasında yayımlanan haberlere göre, Lübnanlı yüz binlerce banka mağdurundan biri olan Saydalı vatandaş, parasını çekebilmek için özel bir bankanın şubesine girdi.

Haberlerde, banka kapısını kilitleyip kimsenin içeri girmesine ve dışarı çıkmasına izin vermeyen adamın, parasını çekene kadar eylemini sürdüreceğini söylediği aktarıldı.

Olayın ardından bölgeye gelen güvenlik güçlerinin, smz konusu kişiyi ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ VE MUDİLERİN BANKA BASKINLARI

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.

Hesaplarındaki paraları çekemeyen insanlar ise farklı aralıklarla münferit şekilde bankalara baskınlar düzenleyerek, paralarını almaya çalışıyor.

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