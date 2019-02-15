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Paris'te 3 bin 600'den fazla kişi sokaklarda yaşıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te 3 bin 600'den fazla kişi, hayatını sokaklarda sürdürüyor.

15 Şubat 2019 Cuma 09:44
Paris'te 3 bin 600'den fazla kişi sokaklarda yaşıyor

Paris Belediyesinden yapılan açıklamada 7 Şubat gecesi şehrin sokaklarında ve metro istasyonlarında yapılan "evsizlerin tespiti" taramasına dair rakamlar paylaşıldı.

Paris'te ikinci kez gerçekleştirilen taramada, 2 bin 232 kişinin sokaklarda, 751 kişinin tren garları, metro istasyonları ve araç parkları ve hastanelerin acilleri gibi kapalı kamu mekanlarında ve 639 kişinin orman ve bahçelerde yaşadığı belirlendi.

Geçen sene yapılan taramada 3 bine yakın kişinin sokaklarda yaşamak zorunda kaldığı tespit edilmişti.

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Ülkedeki 800 derneğin çatı kuruluşu Dayanışma Aktörleri Federasyonu'ndan yaklaşık iki hafta önce yapılan açıklamada, aşırı soğukların etkili olduğu son günlerde ülkenin çok sayıda şehrinde binlerce evsizin, kendilerine hükümet tarafından barınacak bir merkez tahsis edilmediği için sokaklarda yaşamak zorunda kaldığı vurgulanmıştı.

Açıklamada, hükümetin evsizler için aldığı önlemlerin yeteriz kaldığının altı çizilirken, hükümetten acilen sokaklarda uyumak zorunda kalan, hayati tehlikeleri bulunan kişilere acilen barınacak merkezlerin tahsis edilmesi istenmişti.

Geçen yıl sokaklarda yaşayan 18 evsiz, çeşitli nedenlerle hayatını kaybetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017'nin yazında yaptığı açıklamada, "2017 sonuna kadar sokakta yaşayan kimsenin kalmayacağı" sözünü vermişti.

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ParisHalkFransaSokakHaber
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