Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93043
ALTIN
193.340
DOLAR
4.7189
STERLİN
6.2317
EURO
5.4759
7 adımda horlamayı durdurun
7 adımda horlamayı durdurun
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Masa başında çalışan milyonlarca kişi için kötü haber!
Masa başı çalışanlara kötü haber!
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
banner34

Paris'te banliyö treninde doğurdu!

Fransa'da banliyö treniyle doğumevine yetişmeye çalışan bir kadın, başkentin en yoğun istasyonlarından Auber'de doğum yaptı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 23:00
Paris'te banliyö treninde doğurdu!

Paris ve çevresinde tren ulaşımını düzenleyen RATP şirketi, bir kadının yerel saatle 11.40'ta trende doğurduğunu açıkladı.

Fransız basını da doğum için gerekli tüm belgelerle banliyö trenine binen kadının, başkentin dünyaca ünlü Opera Meydanı yakınlarında doğum yaptığını ve Auber istasyonunda trenden indirildiğini duyurdu.

Adı açıklanmayan kadına ilk müdahalenin istasyonda yapıldığı belirtildi.

banner39
RER A banliyö treni hattındaki sürpriz doğum nedeniyle Charles de Gaulle Etoile ve Nation istasyonları arasında tren ve metro seferleri iptal edildi. Seferler, yaklaşık bir saat sonra yeniden başlatıldı.

Yetkililer, Necker Hastanesi'ne kaldırılan anne ve erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

RATP yönetimi, doğum hediyesi olarak bebeğe 25 yaşına kadar tüm hatlardan ücretsiz yararlanma olanağı sağlanacağını duyurdu.

108 kilometre uzunluğuyla Paris ve banliyölerinde 46 tren garına uğrayan RER A hattında yılda 308 milyon yolcu taşınıyor.

banner22
Son Güncelleme: 18.06.2018 23:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endonezya'da 70 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu
Endonezya'da 70 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu
DEAŞ Musul'da 6 kişiyi infaz etti
DEAŞ Musul'da 6 kişiyi infaz etti
ABD'den Rusya açıklaması: "Derin kaygı duyuyoruz"
ABD'den Rusya açıklaması: "Derin kaygı duyuyoruz"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim