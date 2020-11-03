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Paris ve çevresinde tam gün sokağa çıkma yasağından vazgeçildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen tam gün sokağa çıkma yasağının Paris ve çevresinde kaldırılacağı açıklandı.

03 Kasım 2020 Salı 16:40
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Paris ve çevresinde tam gün sokağa çıkma yasağından vazgeçildi

Hükümet sözcüsü Gabriel Attal yaptığı açıklamada, başkent Paris ve çevresinde tam gün sokağa çıkma yasağına başlama saatinin 21.00'e çekileceğini belirtti.

Detayların gün içinde İçişleri Bakanı Gerald Darmanin tarafından duyurulacağını aktaran Attal, sıkı tedbirlerin alındığını, ancak bazı yerlerde buna tam uyulmadığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Halktan alınan önlemleri ciddiye almaları ve uymaları talebinde bulunan Attal, Fransa'nın geri kalan bölgelerinde ise sokağa çıkma yasağı ölçülerinin ilgili valilerin gerek görmesi durumunda yeniden düzenlenebileceğini bildirdi.

Attal, sokağa çıkma yasağı kapsamında bu hafta sonu güvenlik güçlerinin 100 bin kontrol yaptığını 14 bin kişiye ceza yazdığını kaydetti.

Fransa'da dün açıklanan son rakamlara göre 52 bin 518 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, ülkede 418 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı ise 37 bin 435'e yükseldi.

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