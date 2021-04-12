Paris’te silahlı saldırı: 2 kişi vuruldu, 1 kişi hayatını kaybetti

Fransa’nın başkenti Paris’te bir hastanenin önünde saldırı düzenlendi. Saldırganın motorsikletle kaçtığı belirtilirken iki kişinin vurulduğu, bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.