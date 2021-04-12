Fransa’nın başkenti Paris’te 16. bölgedeki Henri Dunant hastanesi önünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, iki kişi vurulurken birinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Saldırganın motorsikletle olay yerinden uzaklaştığı belirtiliyor.
Paris’te silahlı saldırı: 2 kişi vuruldu, 1 kişi hayatını kaybetti
Fransa’nın başkenti Paris’te bir hastanenin önünde saldırı düzenlendi. Saldırganın motorsikletle kaçtığı belirtilirken iki kişinin vurulduğu, bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
12 Nisan 2021 Pazartesi 16:07
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Fransa’nın başkenti Paris’te 16. bölgedeki Henri Dunant hastanesi önünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, iki kişi vurulurken birinin hayatını kaybettiği bildirildi.