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Parlamento dakikalar sonra sular altında kaldı

İtalya'nın turistik kenti Venedik, aşırı yağışlar ve su baskınlarıyla mücadele ederken, sıra dışı bir olay gün yüzüne çıktı. Veneto Bölge Parlamentosu, üyelerin iklim değişikliğiyle ilgili önergeleri reddetmesinden yalnızca dakikalar sonra sularla doldu.

15 Kasım 2019 Cuma 12:28
Parlamento dakikalar sonra sular altında kaldı

İtalya’da ülke genelindeki olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen yerlerden biri turistlerin gözde lokasyonu Venedik. Aşırı yağışlar nedeniyle, kanalları ve tarihi yapılarıyla bilinen şehirde yaşam adeta felç oldu.

Caddeler ve meydanlar göle dönerken, 187 santimetreye ulaşan su seviyesi nedeniyle birçok bina sular altında kaldı. Uzmanlar söz konusu afetin iklim değişikliğiyle bağlantısını tartışırken, ironik bir gelişme gün yüzüne çıktı.

İtalya’da kısmi özerkliğe sahip 20 bölgeden biri olan Veneto’da bölgesel parlamento, salı günü iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki önerileri oylamak için toplandı. Yenilenebilir enerji kaynaklarına fon aktarılması ve çevreci araçların yaygınlaştırılması gibi öneriler kabul görmezken, oylamadan dakikalar sonra parlamentoyu su bastı.

Parlamentodaki isimlerden Andrea Zanoni binanın durumunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşırken, birçok kişi bu durumu ‘doğanın intikamı’ olarak yorumladı.

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Anahtar Kelimeler:
Parlamento
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