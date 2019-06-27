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Pasaportsuz dönem başlıyor! İşte yerine gelen teknoloji

Uluslararası yolculuklarda bundan sonra pasaport taşımak yerine yolcu dijital kimliği (traveller digital identity) adı verilen sistem kullanılabilecek.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:15
Pasaportsuz dönem başlıyor! İşte yerine gelen teknoloji

  • Kanada ve Hollanda arasındaki seyahatlerde başlayacak olan pilot uygulama çerçevesinde, yolcular pasaport yerine cep telefonlarını kullanarak kimliklerini onaylattırıyor. 

  • Weforum.org internet sitesindeki habere göre, yolcu dijital kimliği (KTDI) havalimanlarında giderek artan yolcu trafiğini düzenlemek üzere yolcuların sınırdan giriş ve çıkış işlemlerini hızlandırmak ve sahte kimlik ve pasaport kullanımı riskini azaltmayı amaçlıyor. 

  • Projenin uygulandığı havalimanlarında yolcular, pasaportlarındaki mikroçipler yerine cep telefonlarında sakladıkları şifrelenmiş kimlik verilerini kullanıyor. 

  • Yolcuların kimlik verileri havalimanlarına, sınır yetkililerine ve gerekli birimlere yolcular havalimanına ulaşmadan gönderiliyor. Her bir verinin gönderilmesi için yolcuların bireysel olarak izninin alınması gerekiyor. 

  • Bu da yolculara, havalimanlarında var olan pasaport sistemlerine nazaran kendi kişisel verilerinin saklanması ile ilgili daha fazla kontrol hakkı veriyor. 

  • Habere göre, parmak izi ve yüz tanıma gibi biyometrik teknolojiler kullanılarak yolcular, havalimanlarında pasaport, kimlik ve benzeri dokümanlar taşımaya gerek kalmadan gideceklere yere varabiliyor. 

  • Yolcu dijital kimlik pilot uygulamaları 2019 yılı boyunca devam edecek ve 2020 yılında gerçek anlamda kullanılmaya başlanacak.

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Pasaportsuz
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