Künye
Kıbrıs 8
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı, küfürler savurdu!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı,...
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Trafik kazası: Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi devam ediyor
Lefkoşa'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsünün...
Falyalı ve Demirtaş cinayeti: Banyo küveti altında silah bulundu
Falyalı ve Demirtaş cinayeti: Banyo...
Falyalı’nın korumaları Gülce ve Işık mahkemeye çıkarıldı
Falyalı’nın korumaları Gülce ve Işık...

Pasifik Ada ülkesi pandeminin ikinci yılında Covid-19 vakası tespit etti

Corona virüs pandemisinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ilan edilmesinin üzerinden iki yıl geçmesinin ardından Pasifik Ada ülkesi Cook Adaları, ülkede ilk vakanın görüldüğünü duyurdu.

15 Şubat 2022 Salı 09:41
772 Okunma
Pasifik Ada ülkesi pandeminin ikinci yılında Covid-19 vakası tespit etti
banner108

Dünyada corona virüs enfeksiyonu görülmeyen birkaç yerden biri olan Cook Adaları, ülkede geçtiğimiz gün ilk vakanın görüldüğünü açıkladı.

Başbakan Mark Brown yaptığı açıklamada, Covid-19 görülmeyen küçük bir Güney Pasifik ülkesi olan Cook Adaları'nın, enfekte bir gezgin ziyaret ettikten sonra ilk corona virüs enfeksiyonunu kaydettiğini söyledi.

Brown, hükümetin Facebook sayfasında yayınlanan bir videoda, Yeni Zelandalı gezginin toplulukta sekiz gün geçirdiğini ve geçen hafta eve döndükten sonra testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Başbakan Brown, "Kişinin buradayken virüsü toplumumuza bulaştırması muhtemeldir" derken, kişinin Omicron varyantı olduğunu aktardı.

Başbakan, testi pozitif çıkan kişinin Perşembe günü Cook Adaları'nın en büyüğü olan Rarotonga'ya geldiğini söyledi.

Brown, corona virüs testi pozitif çıkan kişinin asemptomatik olduğunu, Pazar günü özel tatil konaklama yerlerinde tecrit edildiğini ve gözlem altında olduğunu sözlerine ekledi.

Brown, Pazar günü pozitif çıkan kişinin "diğer iki kişiyle birlikte seyahat ettiğini ve Covid-19 testi pozitif çıkana kadar hepsinin tecritte kalacağını" vurguladı.

Pasifik Ada ülkesi, pandeminin başlamasından bu yana katı sınırları koruduktan sonra geçen ay hava yolculuğuna yeniden başladı.

Cook Adaları hükümeti 13 Ocak'ta "sınırların yeniden açılmasını ve Yeni Zelanda'dan iki yönlü karantinasız seyahate izin verdiğini" açıklamıştı.

12 YAŞ ÜSTÜ YÜZDE 99,6 AŞILANDI

Resmi veriler ise, adada yaşayan 12 yaş ve üzerindeki yaklaşık 17 bin kişinin yüzde 99.6'sının çift aşılı olduğunu ve uygun olanların yüzde 70'inin destekleyici aşılarını olduğunu gösteriyor.

Aralık ayında ülke, geri dönüş uçuşuyla geldikten sonra karantinaya alınan ve topluma karışmayan bir kişide bir Covid-19 vakası bildirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuşlar havada öldü ve cansız bedenleri sokakları doldurdu!
Kuşlar havada öldü ve cansız bedenleri sokakları doldurdu!
Batı medyası işgal için tarih verdi
Batı medyası işgal için tarih verdi
Netflix'in o filmi gerçek oldu
Netflix'in o filmi gerçek oldu









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim