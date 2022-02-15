Pasifik Ada ülkesi pandeminin ikinci yılında Covid-19 vakası tespit etti

Dünyada corona virüs enfeksiyonu görülmeyen birkaç yerden biri olan Cook Adaları, ülkede geçtiğimiz gün ilk vakanın görüldüğünü açıkladı.

Başbakan Mark Brown yaptığı açıklamada, Covid-19 görülmeyen küçük bir Güney Pasifik ülkesi olan Cook Adaları'nın, enfekte bir gezgin ziyaret ettikten sonra ilk corona virüs enfeksiyonunu kaydettiğini söyledi.

Brown, hükümetin Facebook sayfasında yayınlanan bir videoda, Yeni Zelandalı gezginin toplulukta sekiz gün geçirdiğini ve geçen hafta eve döndükten sonra testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Başbakan Brown, "Kişinin buradayken virüsü toplumumuza bulaştırması muhtemeldir" derken, kişinin Omicron varyantı olduğunu aktardı.

Başbakan, testi pozitif çıkan kişinin Perşembe günü Cook Adaları'nın en büyüğü olan Rarotonga'ya geldiğini söyledi.

Brown, corona virüs testi pozitif çıkan kişinin asemptomatik olduğunu, Pazar günü özel tatil konaklama yerlerinde tecrit edildiğini ve gözlem altında olduğunu sözlerine ekledi.

Brown, Pazar günü pozitif çıkan kişinin "diğer iki kişiyle birlikte seyahat ettiğini ve Covid-19 testi pozitif çıkana kadar hepsinin tecritte kalacağını" vurguladı.

Pasifik Ada ülkesi, pandeminin başlamasından bu yana katı sınırları koruduktan sonra geçen ay hava yolculuğuna yeniden başladı.

Cook Adaları hükümeti 13 Ocak'ta "sınırların yeniden açılmasını ve Yeni Zelanda'dan iki yönlü karantinasız seyahate izin verdiğini" açıklamıştı.

12 YAŞ ÜSTÜ YÜZDE 99,6 AŞILANDI

Resmi veriler ise, adada yaşayan 12 yaş ve üzerindeki yaklaşık 17 bin kişinin yüzde 99.6'sının çift aşılı olduğunu ve uygun olanların yüzde 70'inin destekleyici aşılarını olduğunu gösteriyor.

Aralık ayında ülke, geri dönüş uçuşuyla geldikten sonra karantinaya alınan ve topluma karışmayan bir kişide bir Covid-19 vakası bildirdi.