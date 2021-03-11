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Pasifik'te ABD-Çin gerilimi artıyor

ABD'nin Hint-Pasifik Komutanı Oramiral Philip Davidson, Çin'in Pasifik'te giderek daha "saldırgan" bir askeri varlık oluşturduğunu ve bölgesel ayak izini genişlettiğini söyledi.

11 Mart 2021 Perşembe 09:38
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Pasifik'te ABD-Çin gerilimi artıyor

ABD Kongresi'ne bilgilendirme yapan Davidson, Çin'in saldırgan bir tutum benimsemediği takdirde bunca gücü bölgeye yerleştirmesinin anlamsız olacağını savundu.

Davidson, Pasifik'te milyarlarca dolarlık yeni silahlar için bütçe ayrılması gerektiğini belirterek, bunun Çin'e karşı caydırıcı bir etki oluşturulması için gerekliliğine dikkat çekti.

"En büyük stratejik tehdit"

Çin'i, "21'inci yüzyılda güvenliğe yönelik en büyük uzun vadeli stratejik tehdit" olarak niteleyen ABD'li komutan, bu ülkenin Tayvan çevresindeki askeri hareketliliğine ve Hindistan'la olan sınır anlaşmazlığına vurgu yaptı.

Davidson ayrıca şunları kaydetti:

"ABD'nin kurallara dayalı uluslararası düzendeki liderlik rolünün yerini almak için emellerini hızlandırdıklarından endişeliyim. Bunu 2050 yılına kadar yapmak istediklerini söylüyorlardı; bu hedefi öne çekeceklerinden kaygılıyım."

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