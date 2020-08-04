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Pasifik'teki kayıp denizciler, kumsala yazdıkları 'SOS' mesajıyla kurtuldu

Yaklaşık 3 gün önce Pasifik Okyanusu'nda kaybolan 3 denizci, kumsala yazdıkları, "uluslararası yardım çağrısı" anlamına gelen "SOS" yazısı sayesinde kurtarıldı. Denizciler, ilk hareket ettikleri noktadan 190 km uzakta, bir adada bulundu.

04 Ağustos 2020 Salı 14:06
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Pasifik'teki kayıp denizciler, kumsala yazdıkları 'SOS' mesajıyla kurtuldu

Pasifik Okyanusu’ndaki Mikronezya Federal Devletleri’nin Pulawat atolundan 43 kilometre mesafedeki Pulap adasına gitmek üzere 30 Temmuz'da tekneyle denize açılan ve kendilerinden haber alınamayan 3 denizci, 190 kilometre uzaklıktaki ıssız bir adada bulundu.

Avustralya Savunma Kuvvetlerinden (ADF) yapılan açıklamaya göre, bölgede devriye uçuşu yapan Avustralya ve ABD uçakları, yerleşim bulunmayan ıssız Pikelot adasında kumsala yazılan ve "uluslararası yardım çağrısı" olarak kullanılan dev "SOS" yazısını fark etti.

Avusturalyalı askerler denizcilerin kimliklerini tespit etti

ABD Sahil Güvenlik birimlerinin bulunduğu Guam'daki Ortak Kurtarma Alt Merkezinden yapılan çağrı üzerine Hawaii'deki tatbikatlardan dönen Avustralya Donanmasına ait Canberra adlı askeri gemi bölgeye hareket ederek kurtarma operasyonuna katıldı.

Adaya inen Avustralya Hava Kuvvetlerine bağlı askeri helikopterdeki görevliler tarafından kimlikleri tespit edilen 3 erkek denizciye yiyecek ve su verildiği belirtildi.

Mikronezya’dan gönderilen gemi, denizcileri ülkelerine geri getirdi

Canberra gemisinin komutanı Yüzbaşı Terry Morrison, yaptığı açıklamada, “Dünyanın neresinde olursak olalım denizde yaşam güvenliğine katkıda bulunma yükümlülüğümüzü yerine getirdiğimiz için gemideki herkesin tepkisi ve profesyonelliği ile gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaybolmalarından yaklaşık 3 gün sonra kurtarılan denizcilerin, Mikronezya’dan gönderilen devriye gemisi aracılığıyla ülkelerine gönderildiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Pasifik OkyanusuKayıp Denizciler
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