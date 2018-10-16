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Pasifik’te iki büyük deprem

16 Ekim 2018 Salı 10:14
Pasifik’te iki büyük deprem

Pasifik Okyanusu’nun güney doğusunda yer alan Yeni Kaledonya’da yarım saat arayla 6.3 ve 6.4 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi iki sarsıntının da bir risk oluşturmadığını açıkladı.Pasifik Okyanusu’nun güneydoğusunda yer alan Yeni Kaledonya’da yarım saat arayla 6,3 ve 6,4 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Loyalty Adası’nın güneydoğusunda önce yerin 33 kilometre derinliğinde 6,3 ve ardından aynı bölgede 10 kilometre derinlikte 6,4 büyüklüğünde iki deprem oldu.Merkez üssü Yeni Kaledonya ile Vanuatu arasında olduğu belirtilen ve yarım saat arayla meydana gelen depremlere en yakın yerleşim merkezinin 167 kilometre uzaklıktaki Mare Adası olduğu açıklandı

Herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmeyen depremlerin ardından Pasifik Tsunami Uyarı Merkezince yapılan açıklamada ise her iki sarsıntının da tsunami riski oluşturmadığı duyuruldu.

(CNNTURK)

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Anahtar Kelimeler:
PasifikDepremHaberKKTC
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