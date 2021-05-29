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Paşinyan: Azerbaycan sınırındaki güçlerimizi çekmeye hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile olan sınırdaki güçlerini çekmeye hazır olduklarını, Bakü’nün de aynı adımı atmasını beklediklerini ifade etti.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 16:01
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Paşinyan: Azerbaycan sınırındaki güçlerimizi çekmeye hazırız

AGİT Minsk Grubu’nun sınırdaki durumun istikrara kavuşturulması için birliklerin çekilmesi, sınırların barışçıl yolla belirlenmesi müzakerelerine başlanması çağrısının ardından konuşan Paşinyan, bu açıklamaları olumlu değerlendirdiğini söyledi.

Paşinyan, “Herhangi bir zamanda askerlerimizi geri çekmeye başlamaya hazırız, Minsk Grubu arabulucularının Azerbaycan’la anlaşmaya varmasını ve aynı zamanda Sotk’tan Hoznavar’a  kadar olan bölgedeki birliklerin çekilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Paşinyan ayrıca AGİT Minsk Grubu himayesinde Azerbaycan’la olan sınırların belirlenmesi ve Karabağ’da çözüme yönelik müzakerelere başlamaya hazır olduklarını söyledi.

AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları dün Cenevre’deki görüşmelerinin neticesinde Bakü ve Erivan’a durumun istikrara kavuşturulması yönünde adımların atılması, sınırların belirlenmesi için müzakerelere başlanması ve tüm savaş esirlerinin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde paylaşılan ortak açıklamada, Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşananların endişe verici olduğu, sınırdaki tartışmaların çözümü için güç kullanımının kabul edilemez olduğu belirtildi. 

Son Güncelleme: 29.05.2021 17:05
Anahtar Kelimeler:
Nikol PaşinyanErmenistanAzerbaycan
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