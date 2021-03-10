Paşinyan Genelkurmay Başkanı'nı ikinci kez görevden aldı

Ermenistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Paşinyan, Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın Gasparyan’ın görevden alınmasıyla ilgili kararnameyi imzalamadığını hatırlatarak, yasalar gereği Sarkisyan’ın kararnameyi Anayasa Mahkemesine de zamanında götürmediğine dikkat çekti.

Paşinyan, "Bugünden itibaren Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan görevinden alınmış sayılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığının açıklaması

Paşinyan’ın ardından Cumhurbaşkanlığı, Sarkisyan’ın kararnamenin anayasaya ve süreçlerine uygun olup olmadığının tespit edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Anayasa Mahkemesinin yetkileri çerçevesinde, Gasparyan’ın görevden alınması konusunda kapsamlı bir inceleme ve karar verme imkanına sahip olduğuna dikkat çekerek, "Anayasa Mahkemesinin bu konudaki kararları ve alınabilecek önlemler, mevcut duruma ilişkin şu andaki ve gelecekteki süreçleri ciddi şekilde etkileyebilir" açıklamasını yaptı.

Sarkisyan, Anayasa Mahkemesinin en kısa sürede uygun kararı vermesinin mevcut krizin çözümüne katkı sağlayacağını vurguladı.

Paşinyan'ın istifası için muhtıra

Ermenistan'da ordunun muhtıra yayımlayarak Başbakan Paşinyan'ın istifasını istemesinin ardından sular durulmuyor.

Daha öncede Gasparyan'ı görevden alan Paşinyan'ın kararı, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından reddedilmişti.