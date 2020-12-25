Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
8 yıl hapsi boyladı
8 yıl hapsi boyladı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak

Paşinyan: Seçimle göreve geldim, seçimle giderim

Ermenistan'da halk, Karabağ'daki mağlubiyetin sorumlusu olarak gördüğü Başbakan Paşinyan'ı protesto etmeyi sürdürüyor. Paşinyan istifa çağrılarına cevap verdi. Seçimle göreve geldiğini, sadece seçimle görevinden ayrılabileceğini söyledi.

25 Aralık 2020 Cuma 21:46
514 Okunma
Paşinyan: Seçimle göreve geldim, seçimle giderim

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhalefetin medya ve mali destek almasına rağmen halkın desteğini arkasına alamadığını söyledi.

Protestoculara karşı güç kullanmadıklarının da altını çizdi.

Halkın kararıyla göreve geldiğini hatırlatan Ermenistan Başbakanı, "Halkın güvenini seçim ile anlamak mümkün" dedi.

Paşinyan, muhalefet partilerini 2021’de erken seçim yapılması için görüşmelere davet etti.

Ermenistan'da eylemler sürüyor

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifası için ülkede protesto eylemleri sürüyor.

Başkent Erivan’da Paşinyan’ın istifasını isteyen göstericiler, başta parlamento binası ve Cumhurbaşkanlığı rezidansının bulunduğu Bagramyan caddesi olmak üzere bazı merkez caddeleri trafiğe kapattı.

Polis şehirde güvenlik tedbiri alsa da protestocular Erivan caddelerinde "Paşinyan istifa", "Hain Paşinyan", "Defol Paşinyan" sloganları atarak dolaşmaya devam etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 80 milyonu geçti
Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 80 milyonu geçti
ABD'de araç infilak etti: Yaralılar var
ABD'de araç infilak etti: Yaralılar var
Hristiyan alemi Noel'i kutluyor
Hristiyan alemi Noel'i kutluyor
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim