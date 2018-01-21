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Patlamanın faili Türkiye'de yakalandı

Lübnan'daki patlamanın faillerinden biri Türkiye’de yakalandı

21 Ocak 2018 Pazar 15:47
Patlamanın faili Türkiye'de yakalandı
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Lübnan'ın Sayda kentinde meydana gelen patlamanın faillerinin kimliklerinin tespit edildiği ve birinin Türkiye’de yakalandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Başbakan Saad el-Hariri'nin Türkiye ile kurduğu temas sonrası, Sayda kentindeki patlamanın iki failinden biri yakalandı.

Lübnan yargısının, zanlının ülkeye teslim edilmesi için Türkiye ile gerekli işlemlere başladığı belirtildi.

Güvenlik kaynakları da İç Güvenlik Güçleri Bilgi Bölümünün, Sayda saldırısının faillerinin kimliğini tespit ettiğini ifade etti.

Kaynaklar, saldırının hemen ardından Türkiye'ye kaçan saldırganlardan birinin Türkiye'de yakalandığını ve Lübnan'a teslim edileceğini aktardı. Hamas'ın Lübnan temsilcisi Ali Bereke de Sayda'da meydana gelen patlamanın faillerinin bulunması noktasında hızlı davranan Lübnan emniyet kurumlarına teşekkür etti.

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde geçen pazar meydana gelen patlamada Hamas mensubu Hamdan'ın yaralandığı bildirilmişti.

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