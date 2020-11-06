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Patrik Irinej, tartışmalı cenazenin ardından corona virüse yakalandı

Sırp Ortodoks Kilisesi'nin 90 yaşındaki Patriği Irinej Covid-19'a yakalandı. Irinej geçen hafta corona virüsten ölen piskopos Radoviç'in cenaze törenini yönetmişti. Binlerce kişinin katıldığı cenazede açık tabuttaki Radoviç'in bedenini onlarca kişi öpmüştü.

06 Kasım 2020 Cuma 13:25
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Patrik Irinej, tartışmalı cenazenin ardından corona virüse yakalandı
Corona virüs salgını Avrupa genelinde yayılıyor. Sırp Ortodoks Kilisesi'nin Patriği Irinej de corona virüse yakalandı.
Patrik Irinej, tartışmalı cenazenin ardından corona virüse yakalandı - 2
Test sonucunun pozitif çıkması sonucu Patrik Irinej hastaneye kaldırıldı.
Patrik Irinej, tartışmalı cenazenin ardından corona virüse yakalandı - 3
Sırp Ortodox Kilisesi'nden yapılan açıklamada Patrikj Irinej'in sağlık durumunun mükemmel olduğu belirtildi.
Patrik Irinej, tartışmalı cenazenin ardından corona virüse yakalandı - 4
Patrik Irinej geçen hafta Karadağ'daki Sırp Ortodoks Kilisesi Piskoposu Amfilohije'nin cenazesini yönetmişti.
Patrik Irinej, tartışmalı cenazenin ardından corona virüse yakalandı - 5
Corona virüsten ölen Piskopos Amfilohije'nin cenazesine binlerce kişi katlmıştı.
Patrik Irinej, tartışmalı cenazenin ardından corona virüse yakalandı - 6
Cenazeye katılanlar arasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic ve Karabağ geçiçi Başbakanı Zdravko Krivokapic de katılmıştı.
Patrik Irinej, tartışmalı cenazenin ardından corona virüse yakalandı - 7
Açık tabut seramonisinin düzenlendiği cenazede onlarca kişi Piskopos Amfilohije'nin naaşını öpmüştü.
Patrik Irinej, tartışmalı cenazenin ardından corona virüse yakalandı - 8
Patrik Irinej, tartışmalı cenazenin ardından corona virüse yakalandı - 9
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