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Patruşev: "Savaş çıkarsa şaşırmayız"

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Kuzey Kore'nin nükleer programı nedeniyle savaş çıkması halinde şaşırmayacaklarını söyledi.

01 Aralık 2017 Cuma 17:35
Patruşev: "Savaş çıkarsa şaşırmayız"
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Sputnik'e demeç veren Patruşev, Rusya'nın Kuzey Kore'deki durumun askeri seçenekle çözülmesi durumunda çıkacak sonuçları göz önünde bulundurduğunu ve buna karşı hazırlık yaptığını belirtti.

Savaş çıkmasının Moskova'yı şaşırtmayacağını vurgulayan Patruşev, Rusya'nın önlem aldığını ifade etti.

Rus yetkili, Kuzey Kore'nin eylemlerinin Rusya için de tehdit oluşturduğunu kaydedip şöyle devam etti: "Kuzey Kore ile neredeyse ortak sınırımız var. Bu nedenle, tüm sorunların diplomatik yollardan çözülmesini istiyoruz."

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