Peaky Blinders'ın filmi çıkıyor

2013’te izleyiciyle buluştuğu günden beri geniş bir hayran kitlesi kazanan Peaky Blinders’ın film hazırlıkları başladı. Film senaryosunun “Neredeyse tamamlandığını” belirten dizinin yaratıcısı Steven Knight, film hakkında bilgi verdi. Heart Radio'daki Heart Breakfast programına röportaj veren Knigth, “Şu sıralar filmi yazıyorum. Yazmayı neredeyse bitirdim. Filmi çekmek için Birmingham’da bazı film ve televizyon stüdyoları ayarlıyorum” ifadelerini kullandı

KADROYA YENİ İSİMLER DAHİL OLACAK



Filmde, diziden tanıdık simalar göreceğimizi belirten yaratıcı, kadroya katılacak yeni oyuncuların da şaşırtıcı olacağını söyledi. Filmi 18 aydan kısa bir sürede çekmek istediğini belirten Knight, “İnsanların bir araya gelip Peaky Blinders’ı beraber izleyebileceği bir etkinliği sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

GERÇEK HİKAYEDEN UYARLANDI

Yaklaşık 9 yıl önce hayatımıza giren Peaky Blinders, aynı isimdeki gerçek bir çetenin hayatından uyarlandı. Dizi, 2018 yılında BAFTA'da "En İyi Drama Dizisi" ödülünün sahibi oldu.