Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Malezya'da 100 kilogramlık piton bulundu
100 kilogramlık piton bulundu
Apple'a şikayet yağmuru
Apple'a şikayet yağmuru
Güneş Sistemi'nde inanılmaz olay: Uranüs yan yattı!
Uranüs yan yattı!
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor? İnanılmaz rakam...
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor?
Google Asistan Türkçe öğrendi
Google Asistan Türkçe öğrendi
banner40

Pekin'de laboratuvardaki deney sırasında patlama: 3 öğrenci öldü

Çin'in başkenti Pekin'de Jiaotong Üniversitesi'nin deney laboratuvarında bu sabah meydana gelen patlamada üç öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 18:34
Pekin'de laboratuvardaki deney sırasında patlama: 3 öğrenci öldü

Pekin itfaiyesinden yapılan açıklamada, patlamanın okulun çevre mühendisliği laboratuvarında atık su arıtma deneyi yapılırken meydana geldiği belirtildi.

banner41
İtfaiye yetkilileri, patlamadan sonra başlayan yangının yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alındığını açıkladı.

Patlamayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı haber veriliyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
PekinLaboratuvarPatlamaöğrencilerHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 13 ölü
Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 13 ölü
Telefon Bağımlılığından Kurtulmak Mümkün Mü?
Telefon Bağımlılığından Kurtulmak Mümkün Mü?
Malezya'da 100 kilogramlık piton bulundu
Malezya'da 100 kilogramlık piton bulundu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim