Pekin'de laboratuvardaki deney sırasında patlama: 3 öğrenci öldü

Pekin itfaiyesinden yapılan açıklamada, patlamanın okulun çevre mühendisliği laboratuvarında atık su arıtma deneyi yapılırken meydana geldiği belirtildi.
Patlamayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı haber veriliyor.
Çin'in başkenti Pekin'de Jiaotong Üniversitesi'nin deney laboratuvarında bu sabah meydana gelen patlamada üç öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Pekin itfaiyesinden yapılan açıklamada, patlamanın okulun çevre mühendisliği laboratuvarında atık su arıtma deneyi yapılırken meydana geldiği belirtildi.
Patlamayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı haber veriliyor.