Pekin'e 2 milyar dolarlık yapay zeka parkı

Çin resmi haber ajansı Xinhua Pekin'in batısında 2.18 milyar dolarlık bir yapay zeka geliştirme parkının inşa edilmesinin planlandığını duyurdu.

400 ŞİRKETE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Haber ajansı parkın 400 şirkete ev sahipliği yapmasının ve parkın tahmini yıllık üretiminin 8 milyar dolar tutarında olmasını öngördüklerini açıkladı.

Yapay zeka parkına büyük veriler, biyometrik kimlik, derin öğrenme (deep learning) ve bulut bilişim (cloud computing) alanında çalışan şirketlerin çekilmesi planlanıyor.

ULUSAL DÜZEYDE YAPAY ZEKA LABORATUVARI YER ALACAK

Xinhua, projenin geliştiricisi olan 'Zhongguancun Development Group'un yabancı üniversiteler ile ortaklık arayışına gireceğini ve parkta ulusal düzeyde bir yapay zeka laboratuvarının inşa edileceğini de duyurdu.

Çin, 2025 yılına kadar yapay zeka alanında dünya lideri olmayı planlıyor. Bunun için Pekin'in 2020'ye kadar bu alandaki yerel endüstriyi 20 milyar dolar, 2025 itibarıyla da 54 milyar dolar düzeyine büyütmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Ülkenin bu alandaki yatırımları, askeri teknolojide yapay zeka uygulamaları konusunda ABD ve Çin arasındaki rekabeti de artırıyor. Yeni gelişen bu endüstri yabancı yatırımcıları da kendine çekiyor.

Google ve Google'a ait diğer şirketleri bir çatı altına almak amacıyla 2015 yılında kurulan çok uluslu konglomerat Alphabet Inc. geçen ay yerel yetenekleri değerlendirme amacıyla Pekin merkezli bir yapay zeka araştırma ekibi kuracağını açıklamıştı.