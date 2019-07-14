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Pençe Harekatı’nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

14 Temmuz 2019 Pazar 15:39
Pençe Harekatı’nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı’nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi, harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu.
Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe harekatı başarıyla devam ediyor.

TC Milli Savunma Bakanlığı’ndan, Pençe-2 Harekatı kapsamında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Harekat sırasında teröristlerle sağlanan temas neticesinde biri yaralı olarak ele geçirilen olmak üzere, 4 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece, Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu.

(BRT/TRT)

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Anahtar Kelimeler:
Pençe Harekat
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