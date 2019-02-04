Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günde 4 saat sosyal medyada geçiriliyor
Günün 4 saati sosyal medyada...
Yıllar sonra gelen Leonardo DiCaprio itirafı
Yıllar sonra gelen Leonardo DiCaprio...
Kış yorgunluğundan kurtulmak için bilinçsizce bitkisel ürünlere yönelmeyin!
Kış yorgunluğundan kurtulmak bunları yapmayın!
Londra Üniversite Akademisi: Küresel iklim değişikliğine Avrupalı yerleşimciler neden oldu
Küresel iklim değişikliğine Avrupalı yerleşimciler...
Bilim insanları, kahvaltının zayıflamak için gerekli olduğu efsanesini çürüttü
Kahvaltı zayıflamak için gerekli mi?

Pentagon'dan Meksika Sınırına İlave 3 Bin 750 Asker

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için Meksika sınırına 3 bin 750 asker daha göndereceğini açıkladı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 11:02
Pentagon'dan Meksika Sınırına İlave 3 Bin 750 Asker

Pentagon Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ilave askerlerin 90 günlük görev süresiyle sınırlı oldukları belirtildi.
Pentagon, Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi'ne (CBP) destek amacıyla daha önce tahsis ettiği askerlerle son rakamın 4 bin 350'ye yükseldiğini kaydetti.

banner41
Latin Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika sınırından ABD'ye girmek isteyen yasa dışı göçmenleri engellemek için CBP'ye destek olacağı ifade edilen askerler, aynı zamanda mobil gözetleme görevi de yapacak.
Savunma Bakanlığına vekalet eden Patrick Shanahan, geçen hafta yaptığı açıklamada, güney sınırına "binlerce" asker gönderebileceklerini duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı John Rood, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde geçen hafta katıldığı oturumda İç Güvenlik Bakanlığının, 12 binden fazla göçmenin bulunduğu tahmin edilen iki göç kervanının ABD'ye doğru geldiğini tespit ettiğini açıklamıştı.

Pentagon, kasım ayında Orta Amerika'dan ABD'ye doğru gelen göçmen kervanına karşı Meksika sınırında 5 bin 900 asker konuşlandırmıştı. Görev süreleri 15 Aralık'tan 31 Ocak'a kadar uzatılan akerlerin bir kısmı daha sonra geri çekilmişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
PentagonMeksika SınırıAskerHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fas'ta domuz gribi: 11 ölü
Fas'ta domuz gribi: 11 ölü
İran'da Uzay Araştırmaları Merkezi'ndeki Yangında 3 Bilim İnsanı Öldü
İran'da Uzay Araştırmaları Merkezi'ndeki Yangında 3 Bilim İnsanı Öldü
Afganistan'da kadınlar ortalama altı çocuk doğuruyor
Afganistan'da kadınlar ortalama altı çocuk doğuruyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim