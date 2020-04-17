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Pentagon'dan Washington Kongre Merkezini hastaneye çevirme kararı

Pentagon, Washington Kongre Merkezini hastaneye çevirmek için bir şirketle 18 milyon 600 bin dolarlık sözleşme imzaladı.

17 Nisan 2020 Cuma 23:33
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Pentagon'dan Washington Kongre Merkezini hastaneye çevirme kararı

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında Walter E Washington Kongre Merkezinin geçici olarak hastaneye çevrileceği belirtildi.

Açıklamada, yapılan 18 milyon 600 bin dolarlık ihaleyi Virginia merkezli "Hansel Phelps İnşaat" adlı şirketin aldığı duyuruldu.

Söz konusu miktarın 2020 bütçesinin acil durum fonundan karşılanacağı ifade edilen açıklamada, inşaat çalışmalarının 30 Mayıs'ta tamamlanacağı belirtildi.

ABD'de "DMV bölgesi" olarak da bilinen başkent Washington, Maryland ve Virginia eyaletlerindeki COVID-19 pozitif vaka sayısının son bir haftada 2 kat artarak 20 bine ulaştığı açıklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
PentagonWashington Kongre MerkeziABDKoronavirüsCoronavirüs
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