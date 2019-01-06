Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
2 iPhone modelinin satışına yasak geldi
2 iPhone modelinin satışına yasak
iOS 13 geliyor! İşte iPhone ve iPad'lerin geleceği son nokta
iOS 13 geliyor!
Almanya'da hacker şoku: Cumhurbaşkanı'nın bile kimlik bilgilerini çaldılar
Almanya'da hacker şoku
Google Chrome kararıyor, görürseniz şaşırmayın!
Google Chrome kararıyor!
Telegram'dan sonra şimdi de Instagram'a büyük şok
Instagram'a büyük şok
banner40

Pentagon özel kalem müdürü istifa etti

06 Ocak 2019 Pazar 10:24
Pentagon özel kalem müdürü istifa etti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Özel Kalem Müdürü Kevin Sweeney'in görevinden istifa ettiği bildirildi. 

banner41
Pentagon, Sweeney'in istifasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. 

İstifanın sebebine ilişkin detay verilmeyen açıklamada, geçen yıl eski Savunma Bakanı Jim Mattis'in altında özel kalem müdürlüğü görevine atanan Sweeney'in özel sektöre geçeceği belirtildi. 

Sweeney, geçen hafta, uzun zamandır hakkında altındaki personele kötü muameleleri dolayısıyla idari soruşturmaya konu olan Pentagon sözcüsü Dana White'ın görevinden alınmasıyla Mattis'in ardından Pentagon'dan ayrılan ikinci üst rütbeli personel oldu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Pentagon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sudan'daki ekonomik kriz
Sudan'daki ekonomik kriz
New York'ta rodeo heyecanı
New York'ta rodeo heyecanı
Avustralya’da küçük uçak düştü: 5 kişi kurtuldu
Avustralya’da küçük uçak düştü: 5 kişi kurtuldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim