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Pentagon: Rusya henüz Ukrayna'da hava üstünlüğü elde edemedi

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da hava üstünlüğünü elde edemediğini ve ilerleyişlerinin tahmin edildiği kadar hızlı olmadığını söyledi.

25 Şubat 2022 Cuma 19:19
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Pentagon: Rusya henüz Ukrayna'da hava üstünlüğü elde edemedi
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Rusya'nın, Ukrayna'ya askeri müdahalesi üzerine bir grup gazeteciye açıklamada bulunan üst düzey Pentagon yetkilisi, bu ülkenin kuzey, doğu ve güney olmak üzere üç koldan ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

Yetkili, Rus birliklerinin kuzeyden Kiev'e doğru ilerleyişinin önemli direnişle karşılaştığını belirterek, "Üç kolda da genel olarak son 24 saat içinde Rusların ivme kaybettiğini gördük. Bekledikleri kadar hızlı ilerleyemiyorlar." dedi.

Rusya'nın şu ana kadar Ukrayna'ya 200'den fazla füze fırlattığını belirten yetkili, "Aynı zamanda Rusya'nın halen Ukrayna'da hava üstünlüğü elde edemediklerini değerlendiriyoruz. Birçoğu saldırılarla vurulsa da Ukrayna'nın hava savunma sistemleri çalışıyor. Füzelerin yanı sıra uçakları da var." ifadesini kullandı.

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