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Pentagon sözcüsü o soruyu yanıtsız bıraktı

Pentagon'dan Afrin açıklaması: “(Afrin'de sivil kayıplar iddiası) NATO ortağımız Türkiye ile Afrin bölgesinde birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bahsettiğiniz olaylarla ilgili bilgim yok”

30 Ocak 2018 Salı 11:21
Pentagon sözcüsü o soruyu yanıtsız bıraktı
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, Afrin konusunda Türkiye ile iletişim halinde olduklarını ve Afrin'de "sivil kayıplar yaşandığına" ilişkin iddialara dair herhangi bir bilgileri olmadığını söyledi.

Albay Manning, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin "Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın sivil kayıplara neden olduğu" iddialarına ilişkin bir sorusu üzerine Albay Manning, "NATO ortağımız Türkiye ile Afrin bölgesinde birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bahsettiğiniz olaylarla ilgili bilgim yok." dedi.

MÜNBİÇ'TE TÜRKİYE İLE ABD ARASINDAKİ İLETİŞİM "YAKIN VE DEVAMLI"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Orgeneral Joseph Votel'in "Münbiç'ten asker çekmenin gündemlerinde olmadığı" yönündeki açıklamasına ilişkin bir soruya da yanıt veren Manning, Türkiye ile Münbiç bölgesinde kuvvetlerin güvenli ayrışması konusunda iletişimleri olduğunu kaydetti.

Söz konusu iletişimi "yakın ve devamlı" olarak tanımlayan Manning, Münbiç'teki durumun potansiyel saldırı ihtimaline karşı bir güç koruması konusu olup olmadığına yönelik bir soruya ise "Hayır" yanıtını verdi.

Türkiye'nin ABD kuvvetlerinin yerlerini bildiğini hatırlatan Manning, Koalisyonun Münbiç’te sadece Münbiç Askeri Konseyi ile ilişkisi olduğunu ve Konseyin Münbiç'i DEAŞ'a karşı savunmak için kurulduğunu iddia etti.

AA muhabirinin, ABD'nin Türkiye’ye PYD/PKK unsurlarını Münbiç'ten çıkarma sözü verdiğini ancak Türkiye'nin Washington'un bu sözünü tutmadığı yönündeki açıklamalarını sorması üzerine konuyla ilgili söz alan Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Münbiç’in Münbiç Askeri Konseyinin kontrolünde bulunduğunu ve söz konusu organizasyonun yüzde 60’ının Araplardan, geri kalanın ise Kürt, Türkmen ve Hristiyan Suriyelilerden oluştuğunu ileri sürdü.

Binbaşı Galloway, SDG'nin (PYD/PKK) Münbiç Askeri Konseyini eğittiğini ve söz konusu konseyin yerel halk tarafından seçilen sivil yönetimi temsil ettiğini savundu.

İNTİHAR BOMBACISI PKK'LIYA İLİŞKİN SORU GEÇİŞTİRİLDİ

Başta Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK tarafından da övgüyle bahsedilen Avesta Habur adındaki PYD/PKK'lı kadın teröristin, Afrin’de intihar saldırısı düzenlediği iddialarına ilişkin sorunun Pentagon tarafından geçiştirilmesi dikkati çekti.

AA muhabirinin söz konusu teröristin, bombalı saldırı düzenlemesine tepkilerinin ne olacağını sorması üzerine sözü Rankine-Galloway’a devreden Manning, Afrin operasyonunun "dikkatleri DEAŞ operasyonlarından çektiği" yönündeki iddiaları yineledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Binbaşı Galloway ise söz konusu iddialar konusunda elinde yeterince bilgi olmadığını söyledi.

Galloway şöyle devam etti:

"Afrin'de faaliyet gösteren Kürt gruplar DEAŞ ile mücadele koalisyonunun parçası değil. Oradaki Kürt gruplarla çalışmıyoruz. Oradaki tek odağımız ağırlıklı olarak Orta Fırat Vadisi'nin güneyine doğru DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlardır. Türk kuvvetleriyle çatışan oradaki Kürt grupların DEAŞ karşıtı koalisyon ile hiçbir ilgileri yok.”

Ancak Binbaşı Galloway, PYD/PKK militanlarının, Münbiç ve diğer ABD destekli bölgelerden Afrin'e geçtiği yönündeki bir soruya ise ellerinde bu geçişleri teyit edecek bilgi olmadığı yanıtını verdi.

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