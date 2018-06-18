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Pentagon, Trump'ın kararından memnun kalmamış!

Trump'ın, Güney Kore ile yürütülen askeri tatbikatları durdurma kararının Pentagon'da memnuniyetsizlikle karşılandığı iddia edildi

18 Haziran 2018 Pazartesi 10:13
Pentagon, Trump'ın kararından memnun kalmamış!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Güney Kore ile birlikte yürütülen askeri tatbikatları durdurma kararının Pentagon'da memnuniyetsizlikle karşılandığı iddia edildi.

Amerikan medyasında yer alan ve Pentagon'a yakın savunma uzmanlarına dayandırılan haberlerde Trump ile Pentagon arasındaki Kuzey Kore farklılaşmasına dikkat çekildi.

Buna göre Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile vardığı uzlaşma sonrasında "Güney Kore ile ABD'nin birlikte yürüttüğü askeri tatbikatları sona erdirme" talimatı vermesi, Amerikan ordusunda bazı rahatsızlıklara neden oldu.

 TALİMAT "SÜRPRİZ" OLDU

Pentagon yetkililerinin, söz konusu askeri tatbikatların bir anda sona erdirilmesi talimatını "sürpriz" olarak gördükleri ve bu kararın çok hızlı alındığını düşündükleri belirtildi.

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Uzmanlar, Trump'ın Singapur'daki zirveye sadece bir Pentagon yetkilisini götürdüğüne, bu kişinin de Savunma Bakanlığı Asya ve Pasifikten Sorumlu Müsteşarı Randall Schriver olduğuna işaret etti.

Ayrıca Trump ile Kim'in 12 Haziran'da imzaladığı belgede ABD ile Güney Kore arasındaki askeri tatbikatlara herhangi bir referans verilmediği ve Pyongyang yönetiminin Kore Yarımadası'nı nükleerden arındırma konusunda somut adımlarını görmeden askeri tatbikatların durdurulmasının doğru olmadığı savunuldu.

ASKERİ TATBİKATLARI DURDURMA TALİMATI

ABD Başkanı Trump, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlediği basın toplantısında, Kore Yarımadası'nda Güney Kore ile yaptıkları askeri tatbikatları durduracaklarını açıklamıştı.

ABD'nin Güney Kore ile yaptığı tatbikatların maliyetinin yüksek olduğuna ve bunun çoğunun ABD tarafından karşılandığına işaret eden Trump, "Güney Kore de katkı sağlıyor ama yüzde 100 değil. Bu da onlarla konuşmamız gereken bir konu." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'da imzalanan ortak deklarasyonda, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın inşa edilmesi, ABD ile Kuzey Kore arasında yeni ilişkilerin tesis edilmesi ve yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konularında mutabakata varılmıştı.

Pentagon Sözcüsü Dana White, Trump'ın Kuzey Kore ile ilgili kararı öncesinde ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile görüştüğünü açıklamıştı.

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Son Güncelleme: 18.06.2018 10:15
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